Деловая встреча: Ангела Меркель в голубом жакете, Борис Джонсон со взъерошенными волосами

Канцлер Германии с официальным визитом прибыла в Великобританию.

Ангела Меркель пребывает с рабочим визитом в Великобритании. Она встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в его загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Это последний визит Ангелы в Великобритании в качестве канцлера (срок ее полномочий подходит к концу).

Ангела Меркель и Борис Джонсон / Associated Press

Меркель и Джонсон оделись в одной цветовой гамме. Интересно, это совпадение или так было задумано?

На канцлере был деловой жакет голубого цвета без воротника и с прорезными рукавами, классические черные прямые брюки и черные туфли на низком ходу. Шею она украсила ожерельем. Аккуратная укладка и макияж с черными стрелками завершил деловой аутфит Ангелы.

Ангела Меркель и Борис Джонсон / Associated Press

Джонсон надел классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкий горох в тон жакету Меркель.

Ангела Меркель и Борис Джонсон / Associated Press

А вот прическа Бориса, как всегда, подвела. Его волосы были непослушными и взъерошенными.

Ангела Меркель и Борис Джонсон / Associated Press

Джонсон провел Меркель экскурсию своей резиденцией, а затем они провели двусторонние переговоры.

Ангела Меркель и Борис Джонсон / Associated Press

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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