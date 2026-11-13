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Деловой шик: кронпринцесса Виктория в песочном костюме посетила государственное агентство
Кронпринцесса Швеции Виктория совершила визит в Шведское агентство по контролю за химическими веществами в Сундбюберге.
На встрече принцессу приветствовал генеральный директор агентства Пер Энгквист.
На кронпринцессе Виктории надет элегантный и строгий деловой костюм в теплых тонах, который состоит из двубортного удлиненного жакета верблюжьего оттенка с заостренными лацканами и карманами с клапанами, под которым надет белый топ и свободных брюк палаццо со стрелками ниспадающих до пола. Обула Виктория коричневые кожаные туфли на каблуках с круглыми носами и такого же цвета клатч держала в руках.
Волосы Ее Высочество гладко зачесала назад в фирменный аккуратный пучок, а в ушах у нее были видны лаконичные золотые серьги, состоящие из нескольких звеньев. Макияж на ее лице был выполнен в теплых натуральных оттенках.