День, когда упал "Гинденбург": 85 лет назад закончилась эпоха дирижаблей

6 мая 1937 года на авиабазе Лейкхерст в городе Манчестер-Тауншип, штат Нью-Джерси, США при посадке дотла сгорел крупнейший в мире дирижабль "Гинденбург".

Ровно 85 лет назад произошла масштабнейшая авиакатастрофа, положившая конец эпохе дирижаблей. Во время посадки "Гинденбург" загорелся и рухнул на землю после 60-часового перелета через Атлантику из Германии.

Дирижабль полностью сгорел за 34 секунды. Погибло 35 человек из 97 находившихся на борту. Еще одной жертвой катастрофы стал рабочий, который находился на земле в момент крушения.

Дирижабль "Гинденбург" был построен в первой половине 30-х годов ХХ века, он был и остается крупнейшим летательным аппаратом в истории авиации и мог перевозить одновременно 100-тонный груз и 50 пассажиров. 1920-е и 1930-е годы были золотым веком дирижаблей, которые пересекали Атлантический океан примерно за три дня. Путешествовать дирижаблями между континентами было намного быстрее, чем плавать на кораблях, хотя немного менее комфортно.

Дирижабль "Гинденбург" / Associated Press

Интерьер "Гинденбурга" выглядел очень стильно, но был достаточно аскетичным: он был выдержан в стилистике баухаус. Из материалов были использованы алюминий, ткань, пластик, утверждается, что даже рояль в гостиной был изготовлен из алюминия. Все жилые помещения "Гинденбурга" размещались внутри основного корпуса и не имели окон. А вот места общего пользования и места для прогулок были оснащены огромными панорамными окнами. На борту летательного аппарата были библиотека и бар.

Дирижабль "Гинденбург" / Associated Press

Некоторые неудобства все же были: из-за использования взрывоопасного водорода пассажиры были ограничены, например, в курении, да и меню, по отзывам современников, было гораздо скромнее, чем на океанических лайнерах. Билеты на такой дирижабль могли позволить себе только обеспеченные категории путешественников. Тем не менее дирижабль "Гинденбург", который начал свои полеты с пассажирами в мае 1936 года, совершал по 2 рейса в неделю через Атлантику, вплоть до катастрофы, которая произошла в мае 1937 года.

Дирижабль "Гинденбург" / Associated Press

Главная версия причины аварии - утечка и последующее возгорание водорода вследствие разрыва водородного баллона во время приземления. После аварии "Гинденбурга" стало понятно, что дирижабли как средство перевозки пассажиров совершенно небезопасны. Сразу после трагедии немецкое правительство запретило пассажирские перевозки на дирижаблях и заграничные полеты с любыми целями. Таким образом эра дирижаблей закончилась.

Дирижабль "Гинденбург" / Associated Press

Стоит также упомянуть еще несколько версий гибели воздушного судна:

диверсия. Американский историк-любитель Адольф Хёлинг считал, что дирижабль был уничтожен миной, которую установил техник Эрик Шпель. Взрыв должен был произойти после высадки пассажиров. Но так как "Гинденбург" задержался в пути, механизм сработал до их высадки. Сам же Шпель никаких объяснений на этот счет дать не смог, потому что во время аварии выпрыгнул из горящего дирижабля и вскоре скончался в госпитале от полученных ожогов;

диверсия коммунистов. По версии Генриха Гиммлера, во всем виноваты коммунисты. Коммунисты, конечно, виноваты во многом, но точно не во всем. А поскольку никаких доказательств их вины в данном случае не находится, то всерьез эту версию в свое время рассматривать не стали;

статическое электричество. По версии телеканала National Geographic, причиной гибели дирижабля явилось статическое электричество, появившееся в обшивке при прохождении сквозь грозовой фронт;

огнеопасная краска. Долгое время в СМИ курсировала версия, что причиной аварии стал огнеопасный состав краски. Обшивка "Гинденбурга" была сделана из ткани на основе хлопка, которую для прочности и защиты от возгорания пропитали бутиратом ацетилцеллюлозы и оксидом железа с присадкой из порошка алюминия. Опытным путем удалось установить, что при определенных пропорциях такая смесь может воспламеняться и гореть без доступа кислорода. Однако в этом случае процесс горения происходит очень медленно, а "Гинденбург" сгорел за 34 секунды

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