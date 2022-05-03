День конституции Польши: пять интересных фактов о празднике

3 мая наши друзья поляки отмечают День конституции. Мы решили рассказать вам интересные факты о Конституции Республики Польша, стране, которая с первых дней войны России против нашей страны, поддерживает Украину не только словом, но и делом.

1. 3 мая 1791 года была принята первая конституция современной Европы и вторая в мире после американской. Третьей была Конституция Франции. Конституция была принята Великим Сеймом, который был созван в октябре 1788 года.

2. В Польше этот день называется Национальный праздник Третьего Мая и официально является выходным днем. В календаре Польши День Конституции появился 3 мая 1918 года, а объявлен государственным праздником 29 апреля 1919 года.

3. После Второй мировой войны празднование 3 мая приводило к кровавым столкновениям. С 1946 года празднования были запрещены властями. А сорок лет спустя, в 1990 году, праздник восстановили в том виде, в котором мы его знаем сегодня.

4. Многогранность и своеобразие польской Конституции 3 мая стали частью европейской истории. Так как Конституция 3 мая была, как мы уже сказали, первым основным законом в Европе и вторым в мире, в 2015 году Еврокомиссия присвоила ей Знак Европейского Наследия.

Associated Press

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5. Конституция 3 мая является одним из основных элементов многовекового наследия польско-литовских отношений. Сегодняшнюю Польшу и Литву объединяют совместные усилия по укреплению безопасности в мире. Обе они поддерживают сегодня и Украину, которая стоит на страже своего суверенитета и территориальной целостности в борьбе против российской агрессии и оккупации.

Ровно год назад в этот день президент Украины Владимир Зеленский лично приезжал в Варшаву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 230-летия Конституции Речи Посполитой.

Владимир Зеленский / Associated Press

Сегодня президент Зеленский поздравляет наших друзей поляков удаленно. Недавно во время очередной пресс-конференции в Киеве президент Украины, отвечая на вопрос, хотел бы он приехать в Польшу сейчас, сказал, что не имеет права куда-то ехать из страны, в частности в Польшу.

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