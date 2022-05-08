День Победы в Британии в 1945 году: ликующие толпы на улицах, Черчилль и королевская семья на балконе

Как праздновали тот самый День Победы, можно увидеть на архивных фото.
После того, как накануне был подписан Акт капитуляции Германии, 8 мая 1945 года, во многих городах Европы были проведены широкомасштабные торжества. В Лондоне огромное количество людей собралось на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца.
На знаменитом балконе подданных приветствовала королевская семья и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
На фото мы видим молодую принцессу Елизавету(будущую королеву Елизавету II, чей платиновый юбилей правления мы будем праздновать уже меньше чем через месяц), королеву Елизавету(Елизавету Боуз-Лайон), Уинстона Черчилля (в центре), короля Георга VI и принцессу Маргарет на балконе Букингемского дворца в Лондоне, в День Победы 8 мая 1945 года.
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