День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Associated Press

День Победы в Британии в 1945 году: ликующие толпы на улицах, Черчилль и королевская семья на балконе

День Победы в Британии в 1945 году: ликующие толпы на улицах, Черчилль и королевская семья на балконе

Как праздновали тот самый День Победы, можно увидеть на архивных фото.

После того, как накануне был подписан Акт капитуляции Германии, 8 мая 1945 года, во многих городах Европы были проведены широкомасштабные торжества. В Лондоне огромное количество людей собралось на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца.

День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Associated Press

День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Associated Press

На знаменитом балконе подданных приветствовала королевская семья и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Associated Press

День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Associated Press

На фото мы видим молодую принцессу Елизавету(будущую королеву Елизавету II, чей платиновый юбилей правления мы будем праздновать уже меньше чем через месяц), королеву Елизавету(Елизавету Боуз-Лайон), Уинстона Черчилля (в центре), короля Георга VI и принцессу Маргарет на балконе Букингемского дворца в Лондоне, в День Победы 8 мая 1945 года.

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