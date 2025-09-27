День рождения принцессы Иман и принцессы Сальмы: королевская семья Иордании показала трогательные фото

Королева Рания и ее дочери — принцесса Сальма и принцесса Иман

Дочери королевы Рании и Абдаллы II родились практически в один день, но с разницей в четыре года. Принцесса Сальма — 26 сентября, а принцесса Иман — 27 сентября.

По случаю праздника каждый из членов семьи опубликовал фотографии в честь именинниц и написал слова поздравления девушкам.

«Родились с разницей в четыре года и один день, и навсегда в моем сердце. С днем ​​рождения, мои любимые девочки (хотя, будем честны, внучки быстро догоняют!)», — написала счастливая мама королева Рания и показала снимок, на котором обнимает дочек.

«Поздравляем с Днем Рождения Их Королевских Высочеств принцесс Иман бинт Абдулла II и Сальму бинт Абдулла II и желаем им всего самого наилучшего и процветания», — написал в поздравлении отец принцесс.

«С днем ​​рождения Иман и Сальма, самые добрые и любящие сестры!», — написал старший брат именинниц — принц Хусейн и опубликовал совместный снимок с принцессами и своей женой принцессой Раджвой.

Напомним, что у Рании и Абдаллы всего четверо детей, ведь также они родители принца Хуйсейна, который является их наследником, и младшего сына — принца Хашема.