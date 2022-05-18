День скорби и памяти: сегодня 78-я годовщина со дня депортации крымских татар

День скорби и памяти: сегодня 78-я годовщина со дня депортации крымских татар

18–20 мая 1944 года советская власть совершила одно из величайших своих преступлений. Это была депортация крымских татар. В Украине выселение крымскотатарского народа было признано геноцидом.

Сегодняшний день -18 мая - стал Днем скорби и памяти. Сегодня – 78-я годовщина со дня страшного преступления советской власти. В этот день вырвали с корнями целый народ. Почему руководство СССР хотело уничтожить крымских татар, рассказывает историк Александр Алферов.

Фото: Getty Images

Жизнь крымских татар на полуострове перестала быть счастливой с приходом на эти земли Российской империи. Придя на земли крымских татар, российские войска в конце восемнадцатого столетия разгромили Бахчисарайский дворец, уничтожили архивы и сделали все, чтобы уничтожить культуру коренного народа Крыма. Это было начало трагедии, достигшей апогея в середине двадцатого века.

Татары на празднике в селе Акшейх 1943 год / Фото: Getty Images

Во время Второй Мировой войны Сталин принимает кардинальное решение, некоторые народы он объявляет врагами советского народа. Народ оглашается врагом народа. Какого - советского коммунистического.

Никто так и не понял, по какой причине из Крыма выселили всех крымских татар. Говорили о том, что этот народ якобы вступил в коллаборацию с нацистами. Правда же состоит в том, что местность с уникальной природой и климатом была лакомым куском для советской власти. Сталин планировал создать там российский советский рай. А для этого нужно было очистить полуостров от коренного населения.

18 мая в три часа утра советская власть начала свою карательную спецоперацию по депортации местного населения. Вооруженные люди врывались в дома, давали от нескольких минут до часу на сборы и высылала людей из их домов и из их прежней жизни. Этот ужас продолжался несколько дней.

Сколько именно крымских татар тогда вырвали с корнем из их родной земли, до сих пор неизвестно. Советские источники говорят о 200 тысячах людей, современные исследования называют цифры от 400 до 500 тысяч людей. Депортированы были, по сути, все местные жители.

Людей сотнями запихивали в вагоны и везли в неизвестность. Это были эшелоны смерти, многие депортированные не пережили дороги. Эшелоны останавливались на несколько минут, многие погибали от отсутствия воды и воздуха в вагонах.

Урал, Сибирь и Средняя Азия - вот места, куда привезли людей с их цветущей Родины. Они были расселены в поселениях за колючей проволокой под присмотром охранников. По сути, это были трудовые лагеря, в которых за год погибло около 30 тысяч крымских татар.

А в это время в дома крымских татар начали приезжать россияне из глубинки. Они заходили в чужие дома и начинали свою жизнь в чужих домах.

Перед тем как кануть в Лету, Советский Союз все же признал, что депортация была преступлением и разрешил крымским татарам вернуться на полуостров. Сейчас крымские татары бок о бок с украинцами борются против российской агрессии за свою свободу и свой дом.

Фото: Getty Images

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