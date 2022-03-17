День святого Патрика в Дублине / gettyimages.com

День святого Патрика в Дублине окрасился в желто-голубые цвета

День святого Патрика в Дублине окрасился в желто-голубые цвета

Украинская повестка ворвалась во все страны и все сферы жизни общества.

Вот и День святого Патрика в этом году в Дублине был раскрашен в желто-голубые цвета.

День святого Патрика в Дублине / gettyimages.com

День святого Патрика - любимый туристами и местными жителями праздник, отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

День святого Патрика в Дублине / gettyimages.com

В этот день в Ирландии и по всему миру устраивают парады и фестивали, исполнение танцев кейли, концерты и пивные вечеринки. Одной из самых ярких особенностей праздника является традиция одеваться в этот день в зеленую одежду.

День святого Патрика в Дублине / gettyimages.com

Однако в этом году помимо традиционных зеленых нарядов и изображений трёхпластинчатого листа клевера жители Дублина раскрасили День святого Патрика в цвета нашего флага.

Таким образом они поддержали Украину и высказали свое отношение к стране-агрессору.

Нам помогают все. И даже святой Патрик!

День святого Патрика в Дублине / gettyimages.com

На фото Рэйчел Дияолу (вторая слева), ирландская студентка, недавно сбежавшая из раздираемой войной Украины, беседует с представителями местной украинской общины 17 марта 2022 года в Дублине, Ирландия.

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