День в истории: элегантная Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII были запечатлены во время уикенда

Король Эдуард VIII, который отрекся от престола и его супруга Уоллис Симпсон, вели богемный образ жизни. В архивах сохранилось очень много их совместных фотографий, которые мы вам с удовольствием показываем.

Это фото было сделано 11 января 1939 года, в Каннах, во Франции. Герцог Виндзорский и его супруга Уоллис Симпсон запечатлены вместе на вилле ла Кро, Кап Д’Антиб, где они провели тогда уикенд.

Уоллис одета в черное платье с цветком на груди и белой окантовкой на воротнике и рукавах, а ее талию подчеркивает тонкий черный ремешок. У нее красивая ее фирменная прическа, а в ушах серьги-клипсы, на лице, вероятно, макияж, которого не видно из-за того, что фото черно-белое.

Король Эдуард VIII одет в костюм-тройку, галстук и рубашку. Супруга Уоллис держит его под руку, и они смотрят куда-то в сторону.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали милое фото герцога и герцогини Виндзорских с их питомцами на королевском лайнере.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Associated Press

Читайте также: