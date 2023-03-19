День в истории: годовщина со дня помолвки Сары Йоркской и принца Эндрю

Любимый сын королевы Елизаветы II женился в 1986 году на Саре Фергюсон. В том же году пара объявила о своей помолвке.

Это фото было опубликовано в тот же день – 19 марта 1986 года. Именно в этот день Сара и Эндрю, которые были безумно влюблены друг в друга, объявили миру о своем намерении пожениться.

Принц Эндрю был знаком с Сарой Фергюсон с детства, иногда они встречались на матчах по поло. Сара была хорошей подругой принцессы Дианы, как-то раз в 1985 году по предложению Дианы Сара Фергюсон с целью возможного сватовства была включена в список гостей традиционной вечеринки, которую королева устраивала в Виндзорском замке во время королевских скачек в Аскоте. Эта встреча стала судьбоносной, принц Эндрю и Сара начали встречаться, а вскоре и решили пожениться.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Во время публичного объявления о помолвке пара заявила, что их свадьба может быть отложена до следующей осени, но свадьбу сыграли раньше - 23 июля 1986 года, то есть через четыре месяца. Брак продлился десять лет, а в 1996 году пара развелась. Но, что примечательно, сегодня они живут вместе, хотя и не являются мужем и женой.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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