День в истории: как герцог и герцогиня Виндзорские путешествовали по Италии

Это фото было сделано как раз в этот день, 17 июля 1951 года. Герцог и герцогиня Виндзорские (именно такие титулы они получили после отречения Эдуарда и жениться) пересекают площадь в Портофино, в Италии, куда они прибыли на яхте, которую герцог нанял для путешествия по Средиземному морю.

На фото вместе с ним запечатлен их собака Талмет. Эдуард носит цветочную рубашку, замшевые туфли и трубку, а его жена Уоллис одета в элегантное платье длины миди без рукавов, на руках у нее белые ажурные перчатки, обута она в туфли на каблуках, а в руке держит зонтик от солнца. Неизменным атрибутом образа Уоллис было жемчужное украшение на шее. Также герцогиня была в очках и серьгах.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как отреченный король Эдуард VIII наблюдал за коронацией своей племянницы Елизаветы II в июне 1953 года.

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