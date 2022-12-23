День в истории: как герцог и герцогиня Йоркские крестили дочь Евгению

В этот день, 23 декабря 1990 года, королевская пара провела обряд крещения своей младшей дочери – принцессы Йоркской Евгении.

Принцессу Евгению Викторию Хелену крестили в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, Англия. Девятимесячная принцесса стала первым членом королевской семьи, крестившимся на государственной службе.

Сара Йоркская с дочерью принцессой Евгенией / Фото: Associated Press

Примечательно, что двумя годами ранее – 20 декабря 1988-го, была крещена старшая дочь Сары и Эндрю – принцесса Йоркская Беатрис. Фото с этого мероприятия мы вам показывали ранее.

Сейчас сестры Йоркские уже и сами стали мамами. Принцесса Евгения растит сына Августа, а Беатрис является мамой дочери Сиенны.

Принцессы Беатрис и Евгения Йоркские / Фото: Getty Images

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