День в истории: как королева Елизавета и король Георг VI поддерживали людей во время бомбардировок Лондона

Эти кадры были сделаны в Лондоне, во время бомбардировок британской столицы в 1940 году.

На фото королева Елизавета смотрит на своего мужа, короля Георга VI, когда он приветствует спасателей во время визита в пострадавший от бомбардировок район на юго-западе Лондона. Фото было сделано в этот день, 19 сентября 1940 года, во время Второй мировой войны.

Королевская чета запечатлена на фоне разрушений. Несмотря на военное время Елизавета все равно выглядела достойно и очень элегантно, была в пальто и шляпе, с жемчужным ожерельем на шее, с клатчем под мышкой. Король Георг VI был одет в военную форму.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

В тот же день Их Величества посетили части Фулхэма, которые подверглись бомбардировкам во время нацистских авианалетов. Король и королева побеседовали с миссис Элизабет Илз из Фулхэма, которой удалось чудом спастись так ка кона находилась в общественном убежище, в которое попала бомба. В тот день 20 из 200 человек погибли, остальные спаслись.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из королевских особ служил в армии. Среди них была и дочь королевы Елизаветы и короля Георга VI - принцесса Елизавета.

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