День в истории: как королева Елизавета II ездила на торжественный прием в Вашингтон

За 70 лет своего правления королева Елизавета II провела огромное количество встреч и аудиенций с президентами разных стран.

Сегодня рассматриваем фото из архива, датированное 7 июля 1976 года. На фото запечатлена монарх, ее супруг - принц Филипп, 38-й президент США Джеральд Форд и первая леди Бетти Форд.

Снимок сделан возле Белого дома в Вашингтоне. Форды устроили торжественный обед в своем особняке в честь королевы.

50-летняя королева Елизавета II одета в вечернее платье с короткими рукавами и вышивкой и высокие белые перчатки. На голове у королевы была тиара Франж, или, как ее еще называют, тиара Челка, также образ дополняло жемчужное ожерелье и несколько драгоценных браслетов на запястьях и серьги-висюльки. Темные волосы королевы были накручены локонами, а на руке висела миниатюрная сумка.

Джеральд Форд, первая леди Бетти Форд, королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Принц Филипп был во фраке, белой рубашке и галстуке-бабочке белого цвета. Много лет принц сопровождал свою супругу-королеву во всех государственных поездках за границу.

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