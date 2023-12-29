День в истории: как королева Елизавета II отправлялась на зимние каникулы в Сандрингем

Всю свою жизнь королева Елизавета II проводила зимние каникулы в Сандрингеме.

Это фото королевы Елизаветы II и ее семьи было сделано 29 декабря 1971 года. На снимке монарх в меховой шапке и шубе машет рукой из окна королевского поезда, отправляющегося с лондонской станции Ливерпуль-стрит на январские каникулы в Сандрингем.

Вместе с ней ее дети – принц Эдвард (спереди), принц Эндрю (сзади) и справа леди Сара Армстронг-Джонс – дочь принцессы Маргарет.

Королева Елизавета II с семьей / Фото: Associated Press

Кстати, в этом году Сара Чатто (в девичестве Армстронг-Джонс) также присутствовала на рождественской службе в Сандрингеме. Ее запечатлели фотографы, когда она вместе с другими членами семьи совершала королевскую прогулку.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

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