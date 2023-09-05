День в истории: как королева Елизавета II с семьей посещала Игры Бремара

Как раз в это время королева Елизавета II и члены ее большой семьи обычно проводили летние каникулы в шотландском замке Балморал. Мы нашли два архивных фото с Игр, датированные разными годами.

На более старом фото, которое сделали в этот день, 5 сентября 1957 года, молодая Елизавета запечатлена на фото со своей матерью королевой-матерью Елизаветой и детьми – принцем Чарльзом и принцессой Анной. Они наблюдала за мероприятием на заседании Королевского горного общества Бремера. Елизавета II одета в жакет и юбку миди, на голове у нее шляпа, на руке висит сумка на короткой ручке, а обута была монарх в туфли на каблуках.

Королева Елизавета II со своими детьми и матерью / Фото: Associated Press

А второе фото было сделано в 1982 году, спустя год после громкой свадьбы старшего сына Елизаветы II – принца Чарльза и принцессы Дианы. На фото монарх и запечатлена с сыном и невесткой, которая сперва казалась ей весьма подходящей пассией для сына, а после стала самой скандальной королевской невесткой.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом и невесткой Дианой / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как вторая супруга Чарльза – королева Камилла, в шляпе с перьями и мини-сумкой Bottega Veneta посещала Braemar Gathering.

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