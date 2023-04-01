День в истории: как королева Елизавета II с сестрой и мужем на службу ходила

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа было множество совместных выходов. Сегодня вспоминаем один из них.

Кадр был сделан 1 апреля 1978 года в Лондоне, когда королева Елизавета II, принц Филипп и сестра королевы принцесса Маргарет прибыли в Вестминстерское аббатство для участия в благодарственной службе по случаю 60-летия образования Королевских ВВС.

Королеве на тот момент было 52 года, а ее сестре, которая шла позади монарха – 48. Одета Ее Величество была в белое пальто и шляпу, на руках у нее были черные перчатки, и она держала черную сумку. В качестве обуви подобрала лаковые туфли на каблуках. Ее сестра принцесса Маргарет шла позади и также была в светлом пальто и лаковой обуви.

Принц Филипп был в военной форме и фуражке. На тот момент герцогу эдинбургскому было 56 лет.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Напомним, 21 апреля 2023 года королева Елизавета II могла бы отпраздновать 97-й день рождения, но 8 сентября монарх скончалась. Причина ее смерти не была озвучена официально, но согласно неофициальным источникам, королева скончалась от рака.

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