День в истории: как королева Елизавета II в лимонном платье встречала президента США в Балморале

Всем известно, что королева Елизавета II очень любила проводить летние каникулы в замке Балморал, в Шотландии.
Сейчас эту традицию королевы перенял ее сын – король Чарльз III. В этом году он впервые в роли монарха принимает всю свою семью в этом шотландском поместье.
Елизавета II же проводила там летние каникулы с раннего детства. Недавно мы вспоминали милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи в Шотландии.
А на этом фото, сделанном как раз в этот день, 29 августа 1959 года, монарх принимала в Балморале 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. На фото слева направо запечатлены: принц Филипп, принцесса Анна, президент Эйзенхауэр , королева Елизавета II и принц Чарльз.
Монарх одета в лимонное платье-пальто, обута в лаковые туфли на каблуках, у нее красиво уложены каштановые волосы, в ушах любимые жемчужные серьги, на шее жемчужное колье, а на груди брошь. Ее сын Чарльз, а ныне король Чарльз III, одет в рубашку, подобранную под тон платья его матери и шотландский килт, в похожем, и его сестра принцесса Анна.
Напомним, Кейт и Уильяма на днях запечатлели папарацци по пути в Балморал. Они ехали на службу.
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