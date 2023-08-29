День в истории: как королева Елизавета II в лимонном платье встречала президента США в Балморале

Всем известно, что королева Елизавета II очень любила проводить летние каникулы в замке Балморал, в Шотландии.

Сейчас эту традицию королевы перенял ее сын – король Чарльз III. В этом году он впервые в роли монарха принимает всю свою семью в этом шотландском поместье.

Король Чарльз III в Балморале / Фото: Associated Press

Елизавета II же проводила там летние каникулы с раннего детства. Недавно мы вспоминали милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи в Шотландии.

А на этом фото, сделанном как раз в этот день, 29 августа 1959 года, монарх принимала в Балморале 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. На фото слева направо запечатлены: принц Филипп, принцесса Анна, президент Эйзенхауэр , королева Елизавета II и принц Чарльз.

Королева Елизавета II и президент Эйзенхауэр в Балморале / Фото: Associated Press

Монарх одета в лимонное платье-пальто, обута в лаковые туфли на каблуках, у нее красиво уложены каштановые волосы, в ушах любимые жемчужные серьги, на шее жемчужное колье, а на груди брошь. Ее сын Чарльз, а ныне король Чарльз III, одет в рубашку, подобранную под тон платья его матери и шотландский килт, в похожем, и его сестра принцесса Анна.

Напомним, Кейт и Уильяма на днях запечатлели папарацци по пути в Балморал. Они ехали на службу.

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