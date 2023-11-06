День в истории: как королева Елизавета II в первый год своего правления провела День памяти

Каждый год в ноябре в Великобритании и странах Содружества отмечают день памяти павших.

День памяти, или Маковый день, призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Члены британской королевской семьи всегда принимают участие в церемонии возложение венков у Кенотафа на Уайтхолле.

Сегодня мы вспоминаем, как в этот день, 6 ноября 1952 года, в первый же год своего правления, королева Елизавета II была запечатлена на Поле памяти Вестминстерского аббатства в Лондоне в сопровождении капитана Хэмпсона, вице-председателя Британского легиона и своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Это было одно из мероприятий, посвященных Дню памяти, который в том году отмечали 9 ноября. Королева в тот день посадила в поле мак. Она была в светлом платье и пальто, на голове у нее была лаконичная шляпа, обута Елизавета была в туфли на каблуках, а на руке у нее висела небольшая сумка.

Ранее мы рассказывали, почему члены британской королевской семьи носят "Красный мак" на груди в ноябре. В этом году День памяти состоится 11 ноября.

Королева Елизавета в броши "Красный мак" на Дне памяти / Фото: Getty Images

Читайте также: