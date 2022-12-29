День в истории: как королева Елизавета II в шубе и меховой шапке уезжала на каникулы с детьми

Сегодня нам в руки попал архивный снимок британской королевской семьи, который был сделан накануне Нового 1972 года.

На фото запечатлена королева Елизавета II вместе со своими сыновьями – принцами Эдвардом и Эндрю, а также племянницей - леди Сарой Армстронг-Джонс (единственной дочерью сестры королевы - принцессы Маргарет).

Елизавета с детьми покидает лондонскую станцию Ливерпуль-стрит и отправляется на рождественские каникулы в Сандрингем. Одета Ее Величество в черную шубу и меховую шапку, в ушах у нее жемчужные серьги, а на шее сверкает жемчужное ожерелье.

Сыновья королевы одеты в классические костюмы, а леди Сара в пальто и берете.

Королева Елизавета II, принцы Эндрю, Эдвард и племянница леди Сара / Фото: Associated Press

Кстати, недавно мы рассказывали, что юная принцесса Шарлотта, дочь Кейт и Уильяма Уэльских, очень похожа на Сару Армстронг-Джонс в детстве.

Читайте также: