День в истории: как маленький принц Уильям посещал пожарную станцию

Много лет назад в этот день принц Уильям посещал со своим отцом Чарльзом пожарную станцию.

Этот снимок был сделан 3 января 1988 года, когда шестилетний принц Уильям примерял каску пожарного, стоя на красной пожарной машине в поместье королевской семьи Сандрингем, в Норфолке. Сопровождал его в тот день его отец принц Чарльз Уэльский.

Маленький Уильям одет в милое зеленое пальто, гольфы и шорты, а обут в туфли. Напомним, мальчики в британской королевской семье, согласно протоколу, носят шорты вместо штанов до восьмилетнего возраста.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Вот и теперь младший сын принца Уильяма и принцессы Кейт – принц Луи – тоже часто появляется на публике именно в шортах, как это делала в детстве его отец.

Принц Луи с мамой Кейт / Фото: Getty Images

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