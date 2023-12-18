День в истории: как Марлен Дитрих в пикантном платье в ночном клубе выступала

Этому фото более семи десятков лет, тогда в 50-х звезды носили не менее провокационные наряды, чем носят сейчас.

Немецкая и американская актриса, певица, секс-символ – Марлен Дитрих – в этот день, 18 декабря 1953 года, впервые выступила в ночном клубе.

Звезда, которая при жизни стала легендой, и оказала большое влияние на моду и стиль, предстала в тот вечер на сцене в платье с прозрачным верхом, расшитом стразами и камнями и юбкой с пайетками, а поверх наряда набросила черную меховую накидку. На шее у звезды было массивное колье, надела крупные серьги-клипсы с камнями, сделала кудрявую укладку и вечерний макияж. Марлен выглядела, как богиня на сцене, стоя у микрофона.

Марлен Дитрих / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам о любимых украшениях Дитрих.

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