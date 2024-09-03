День в истории: как отец королевы Елизаветы II обратился к народу в первый день войны

Этот снимок мы нашли в архивах, он датирован он 3 сентября 1939 года.
На фото запечатлен король Георг VI, который на тот момент находится на престоле всего три года, взойдя на трон в 1936 году. 3 сентября 1939 года монарх выступил с обращением к британскому народу в первый вечер войны в Лондоне.
Правления короля Георга VI пришлось на непростые военные годы. Он был известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. Георг VI и его семья, в отличие от большинства монархов, не стали бежать из страны. Вместе с ним осталась и жена Елизавета, и юные дочери – принцессы Елизавета (впоследствии королева Елизавета II) и Маргарет.
В 1940 году резиденция монарха неоднократно подвергалась бомбовым ударам с воздуха. 12 сентября немецкая бомба взорвалась в 20 метрах от Букингемского дворца, что отразилось на здоровье короля: он не мог читать, часто с беспокойством смотрел на небо.
Военное время плохо отразилось и на здоровье короля. Он начал много курить, на фоне стрессов и вредной привычки у Георга VI развился атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких, от которого он скончался 6 февраля 1952 года в возрасте 56 лет.
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