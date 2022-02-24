День в истории: как принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своей помолвке

День в истории: как принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своей помолвке

24 февраля 1981 года было объявлено о помолвке леди Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза.

Это фото было сделано как раз в день, когда всему миру объявили о помолвке старшего сына королевы Елизаветы II. Кадр был сделан 24 февраля 1981 года на территории Букингемского дворца в Лондоне.

Со своим будущим мужем Диана впервые познакомилась, когда ей было 16 лет. В ноябре 1977 года он приезжал в Элторп на охоту и в то время встречался с ее старшей сестрой Сарой. В один из уикендов летом 1980 года Диана с Сарой были гостями в одной из загородных резиденций, и она видела, как Чарльз играет в поло. Сестра Дианы была решительно настроена стать его женой, но принца это спугнуло, он прервал с ней отношения и переключил внимание на Диану.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

Брак пары был не очень счастливым, скорее всего, виной тому несколько факторов – Чарльз не был по-настоящему влюблен в Диану, а любил другую женщину (Камиллу Паркер-Боулз, с которой впоследствии поженился в 2005 году), а Диана была свободолюбивой, и жизнь в королевской семье оказалась для нее жизнью в золотой клетке. Но зато у пары родилось двое прекрасных сыновей – будущий наследник престола – принц Уильям и его младший брат – принц Гарри.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / Getty Images

Интересный факт: Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля – в день смерти короля Георга VI и восшествия его матери Елизаветы II на престол. Но еще три недели помолвка пары хранилась в секрете.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

Читайте также: