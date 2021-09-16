День в истории: как принц Гарри впервые отправился в детский сад

Сегодня у нас сразу несколько фотографий из архива британской королевской семьи.
Мы вам уже показывали, как в этот день, 16 сентября 1984 года, принц Чарльз и принцесса Диана впервые показали сына в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне, где маленький принц появился на свет.
А спустя еще три года публика увидела, как принц Гарри впервые шел в детский сад. Это произошло тоже 16 сентября, но только 1987 года. На фото Гарри машет фотографам в свой первый день в детском саду в Западном Лондоне.
Трехлетний мальчик одет в синий джемпер, белую рубашку с идеально выглаженным воротником, синие шорты, а также белые носки и черные туфли. В руке Гарри держит сумку с рисунком паровозика. Выглядит маленький принц очень серьезным.
Рядом с Гарри в сером костюме стоит его отец принц Чарльз.
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