День в истории: как принц Гарри впервые отправился в детский сад

День в истории: как принц Гарри впервые отправился в детский сад

Сегодня у нас сразу несколько фотографий из архива британской королевской семьи.

Мы вам уже показывали, как в этот день, 16 сентября 1984 года, принц Чарльз и принцесса Диана впервые показали сына в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне, где маленький принц появился на свет.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне с сыном принцем Гарри / Associated Press

А спустя еще три года публика увидела, как принц Гарри впервые шел в детский сад. Это произошло тоже 16 сентября, но только 1987 года. На фото Гарри машет фотографам в свой первый день в детском саду в Западном Лондоне.

Маленький принц Гарри / Associated Press

Трехлетний мальчик одет в синий джемпер, белую рубашку с идеально выглаженным воротником, синие шорты, а также белые носки и черные туфли. В руке Гарри держит сумку с рисунком паровозика. Выглядит маленький принц очень серьезным.

Рядом с Гарри в сером костюме стоит его отец принц Чарльз.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри в Ноттинг-Хилле / Getty Images

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Принцесса Диана с сыновьями - Уильямом и Гарри (11 фото)

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