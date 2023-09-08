День в истории: как принцесса Анна приезжала на конные соревнования в Киев

Британская принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа – много лет назад приезжала в Киев.

5 сентября 1973 года в Киеве стартовал чемпионат Европы по конному троеборью. По этому случаю в столицу Украины прибыл принц Филипп, герцог Эдинбургский, возглавлявший Международную федерацию по конному спорту и его дочь королевская принцесса Анна.

Принцесса Анна участвовала в трехдневном чемпионате Европы в Киеве, 1973 год / Фото: Associated Press

Некоторые из снимков были сделаны 6 сентября 1973 года. Королевская принцесса Анна тогда участвовала в этих соревнованиях.

Принцесса Анна участвовала в трехдневном чемпионате Европы в Киеве, 1973 год / Фото: Associated Press

Принцессу Анну, к слову, считали одной из фаворитов соревнований, ведь на прошлом чемпионате, который прошел в 1971-м в Англии, она победила в индивидуальном зачете. Не удивительно, что отец хотел поддержать дочь.

Принцесса Анна участвовала в трехдневном чемпионате Европы в Киеве, 1973 год / Фото: Associated Press

К сожалению, королевская принцесса не стала во второй раз чемпионкой Европы. Во время соревнований, которые проходили возле села Пирогово, исполняя одно из самых сложных упражнений, Анна упала с лошади и ушиблась. Это произошло в третий день соревнований, 8 сентября. В тот день принцесса получила легкие травмы, а ее отец принц Филипп, который присутствовал на соревнованиях сказал прессе, комментируя инцидент, что Анне к такому не привыкать.

Принцесса Анна участвовала в трехдневном чемпионате Европы в Киеве, 1973 год / Фото: Associated Press

Напомним, сегодня, 8 сентября, исполняется ровно год со дня смерти матери Анны – королевы Елизаветы II.

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