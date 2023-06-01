День в истории: как принцесса Диана и принц Чарльз с детьми на велосипедах катались

Принц Чарльз и принцесса Диана были в браке 15 лет, и только первые пять из них можно было назвать более-менее счастливыми.

Это фото было сделано в этот день, 1 июня 1989 года, когда принц Чарльз и принцесса Диана вместе со своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри – отправились на велопрогулку вокруг острова Треско, одного из островов Силли.

В тот год члены королевской семьи отдыхали на островах, расположенных на юго-западне Британии.

Принцесса Диана одета в ярко-розовый свитер с принтом в виде пчел и светлые брюки-дудочки, принц Чарльз в сером пиджаке, брюках, голубой рубашке и галстуке, а их сыновья в похожих шортах и цветных джемперах.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями / Фото: Associated Press

Принц Гарри как-то в своих многочисленных интервью после переезда в Америку говорил, что одним из преимуществ жизни в США является то, что он может свободно со своими детьми кататься на велосипеде. В Британии это было бы невозможно. Но, как показывает фото, нет ничего невозможного.

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