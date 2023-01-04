День в истории: как принцесса Диана каталась на яхте с друзьями

Фотографий принцессы Дианы в архиве королевской семьи очень много. И мы не устаем их рассматривать и показывать вам.

Это фото было сделано 4 января 1993 года, во время отпуска, который принцесса Уэльская Диана проводила вместе с сыновьями принцами Уильямом и Гарри на пляже Банана-Бэй, Сент-Китс, штат Висконсин.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Диану, за которой бесконечно охотились папарацци, в том числе и на отдыхе, запечатлели на яхте. Она была с друзьями и их детьми. Уильям и Гарри в кадр не попали, но точно известно, что мальчики были с принцессой.

Диана одета в длинную белую футболку и черные солнцезащитные очки, в ушах у нее золотые серьги.

Ранее, напомним, мы уже показывали вам фото с этого отпуска принцессы Уэльской на островах. И то, как Диана прыгала на своей доске для серфинга, катаясь на волнах у пляжа Индиан-Касл в районе Джинджерленд.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

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