День в истории: как принцесса Диана отдыхала на Карибах с сыновьями

Принцесса Диана обожала ездить на отдых со своими сыновьями.
На этом архивном снимке принцесса Уэльская Диана запечатлена на яхте на пляже Банана Бэй, Сент-Китс, на Карибах. В 1993 году принцесса с сыновьями Уильямом и Гарри отдыхали на новогодние каникулы.
Принцесса одета в длинную белую футболку, она в солнцезащитных очках на лице и в ее ушах золотые серьги. Ее Высочество фотографируют папарацци, которые всегда и всюду ездили вслед за ней, чтобы сделать такие кадры.
Но, зимний отдых на горнолыжных курортах принцесса Диана также любила. Недавно мы показывали вам подборку снимков, как Диана и ее подруга Сара Йоркская семьями отдыхали в швейцарских горах.
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