День в истории: как принцесса Диана проводила каникулы с сыновьями

Однажды в 1993 году принцесса проводила очередной свой летний отпуск с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. На этом архивном снимке, сделанном в этот день, 25 августа 1993 года, Диана смотрит трюковый спектакль Индианы Джонса сидя рядом с неизвестным ребенком в студии MGM в Лейк-Буэна-Виста, штат Флорида. В те дни принцесса проводила каникулы в Walt Disney World ("Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" — самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мир вместе с сыновьями, но на фото они по неизвестной нам причине не попали.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса была одета в тот день в белую футболку и бежевые шорты с высокой талией и кожаным ремнем. На лице у нее были солнцезащитные очки. Прическа была ее фирменной, а ногти накрашены светлым лаком.

Напомним, недавно, мы вспоминали детские фото принца Гарри, который в детстве был таким же озорным, как и младший сын принца и принцессы Уэльский – Луи.

Принцесса Диана со своими сыновьями Уильямом и Гарри, август 1987 год / Фото: Getty Images

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