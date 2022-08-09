День в истории: как принцесса Диана проводила отпуск с детьми в Испании

Вы уже знаете, что члены испанской королевской семьи любят проводить свой отпуск в Пальма-де-Майорке. В свое время вместе с ними ездила на отдых и принцесса Уэльская Диана с детьми и мужем принцем Чарльзом.

На этом снимке, который мы нашли в архивы и который был сделан в этот день 9 августа 1987 года, принцесса Диана держит на руках младшего сына принца Гарри. Трехлетний принц одет в красную футболку, милый комбинезон и мокасины.

Принцесса Диана в Испании / Фото: Getty Images

Фото было сделано в Королевском дворце, на Майорке, в Испании, когда принцесса Уэльская со своими двумя детьми Уильямом и Гарри проводили на вилле короля Хуана Карлоса I недельный отпуск.

Принцесса одета в легкий желтый костюм, а в ее ушах сверкают серьги-висюльки.

Принцесса Диана и принц Гарри / Фото: Associated Press

Сейчас отпуск в Пальма-де-Майорке проводит сын короля Хуан Карлоса I – король Филипп VI – со своей женой королевой Летицией, дочерьми и мамой Софией.

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