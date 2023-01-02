День в истории: как принцесса Диана с детьми отдыхала на островах

На снимке, который был сделан папарацци, принцесса Уэльская запечатлена во время отдыха на острове Невис, 2 января 1993 года. Принцесса Диана прыгает на своей доске для серфинга, катаясь на волнах у пляжа Индиан-Касл в районе Джинджерленд.

Ее Высочество одета в коралловый купальник, а в руках держит ту самую доску. Рядом с ней запечатлен ее старший сын принц Уильям.

Обычно в январе члены королевской семьи проводят каникулы на горнолыжных курортах, но в 1993 году принцесса Диана с сыновьями и друзьями решила отправиться на острова, чтобы понежиться на пляже.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как выглядят венценосные дамы в купальниках, когда их фотографировали в разные годы на пляжах во время отпусков и не только.

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