День в истории: как принцесса Диана в День Валентина объявила миру о своей беременности

Именно День всех влюбленных выбрала принцесса Диана, чтобы объявить миру о том, что она носит под сердцем своего второго ребенка – принца Гарри.

Это был 1984 год, в тот день принцесса Уэльская находилась с визитом Осло. Она появилась на публичном мероприятии в синем пальто с рукавами-фонариками и синей бархатной шляпе с перистыми шелковыми ветвями во время посещения автомобильного завода Jaguar. Это произошло на следующий день после того, как Букингемский дворец объявил, что принцесса Уэльская ждет второго ребенка.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Второй сын Чарльза и Дианы – принц Гарри – появился на свет 15 сентября 1984 года. Он стал третьим в очереди на британский престол после своего старшего брата - принца Уильяма - и их отца - принца Чарльза.

Кстати, многие думали, что у Дианы и Чарльза родится девочка, но принцесса знала, что это будет сын. Диана также рассказывала, что именно во время ее второй беременности отношения с принцем Чарльзом у них были наиболее теплые.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган тоже решили объявить о второй беременности герцогини Сассекской на день влюбленных в 2021 году, последовав примеру Дианы.

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