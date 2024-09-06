День в истории: как принцесса Диана впервые отвела принца Уильяма в Итонский колледж

Снимок был сделан в 1995 году за два года до смерти принцессы Уэльской.
На фото запечатлена принцесса Диана, ее муж принц Чарльз и двое их детей – принц Уильям и принц Гарри. В этот день 6 сентября 1995 года принц Уильям отправился в своей первый день в Итонский колледж.
Принц Уильям, наследник престола, прибыл в свой первый день в школу, которая на протяжении более 500 лет обучала сыновей британской элиты. Новый глава факультета принца Уильяма доктор Эндрю Гейли на фото запечатлен крайним слева.
Диана в тот день выглядела счастливой, была одета в синий удлиненный блейзер, прямую черную юбку, черные колготы и туфли-лодочки на невысоких каблуках. На плече у нее висела небольшая черная кожаная сумка.
Сыновья – Уильям и Гарри были одеты в клетчатые пиджаке и черные брюки, оба улыбались и выглядели слегка взволнованно, особенно старший.
Напомним, через два года, 6 сентября 1997 года, принцессу Диану хоронили в Лондоне. Этот день стал одним из самых трагических дней в истории британской монархии.
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