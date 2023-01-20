День в истории: как принцесса Елизавета ходила на показ мод

За свою долгую жизнь принцесса, а потом и королева Елизавета II посетила огромное количество мероприятий.

Нам попался снимок из архива, датированный 20 января 1947 года – год, когда принцесса Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, ставшего ее избранником на всю долгую жизнь.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Getty Images

На фото принцесса Елизавета в серебристо-голубой шляпе посещает свой первый показ мод в отеле "Дорчестер" в Лондоне. Она одета в вельветовый жакет, на воротнике которого пришпилена брошка в виде птицы. Волосы принцессы уложены в красивую прическу, а на лице - легкий макияж.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Мероприятие было организовано ассоциированными дизайнерами мод из Лондона. Цвета материалов, из которых изготовлены шляпы на показе, были названы в честь предстоящего турне принцессы по Южной Африке.

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