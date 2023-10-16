День в истории: как принцесса Елизавета в вечерем аутфите на выставку ходила

У британской королевы Елизаветы II была очень насыщенная длинная жизнь.

В этот день, 16 октября 1951 года, за год до своего восшествия на престол, принцесса Елизавета находилась с визитом в Канаде. В тот день Ее Высочество посетила представление канадской профессиональной балетной труппы в Виннипеге.

Принцесса Елизавета выглядела в тот день роскошно и была одета в вечернее платье, расшитое камнями, и сверху в меховое пальто. На голове у нее была тиара, а в ушах серьги-висюльки с драгоценными камнями. Волосы Елизавета уложила в прическу кудрями и сделала вечерний макияж.

Театры монархиня очень любила и часто там бывала. Особенно в молодые годы.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Ранее мы вспоминали, как принцесса Елизавета с маленьким сыном принцем Чарльзом на руках в автомобиле возвращалась в Лондон из шотландского Балморала – своего любимого замка, где она всегда проводила летние каникулы.

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