День в истории: как принцесса Елизавета с маленьким Чарльзом на руках возвращалась после каникул домой

Сегодня мы хотим показать вам фото, которое было сделано в этот день – 10 октября 1949 года в Лондоне. В автомобиле запечатлена принцесса Елизавета, наследница британского престола, а у нее на руках сидит ее маленький сын принц Чарльз.

Принцесса Елизавета с маленьким сыном Чарльзом, 1949 год / Фото: Associated Press

В тот день семья возвращалась из отпуска в замке Балморал в Шотландии обратно в Лондон. Принцесса была в светлом наряде и черной шляпе весьма забавного дизайна, а ее сын в белой одежде. Похоже, Чарльз в тот момент был чем-то не очень доволен.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Уже через три года принцесса стала новой королевой Елизаветой II. Это произошло в 1952 году, 6 феврале в день, когда умер ее отец король Георг VI. Ее правление длилось долгих 70 лет до самой смерти, 8 сентября 2022 года.

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