День в истории: как принцессы Елизавета и Маргарет выращивали помидоры

У принцесс Елизаветы и Маргарет было очень насыщенное детство.

На этом архивном фото, которое было сделано 10 августа 1943 года, принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет запечатлены во время осмотра помидоров, которые они вырастили на своих участках в Виндзорском замке. Елизавете тогда было 17, а ее сестре 13 лет.

Обе сестры одеты в легкие летние платья, у них распущены и заколоты заколками волосы, они в белых носках и босоножках.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Фото: Associated Press

Не секрет, что старший сын королевы Елизаветы II – король Чарльз III унаследовал эту любовь матери к садоводству и сам тоже выращивает в своем саду множество овощей и фруктов.

Как-то королевский шеф-повар рассказывал, что на завтрак король предпочитает есть домашний хлеб, свежие фрукты и пить свежевыжатые фруктовые соки. Что интересно, куда бы не отправился король в путешествие, его любимый завтрак в коробке всегда с ним.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

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