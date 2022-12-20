День в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю крестили дочь Беатрис

В этот день 34 года назад состоялась церемония крещения старшей дочери Сары Йоркской и принца Эндрю, герцога Йоркского – принцессы Беатрис.

Мы нашли фото, которое было сделано 20 декабря 1988 года. На нем Сара держит на руках свою дочь, принцессу Беатрис Элизабет Мэри, после ее крещения в Королевской часовне лондонского дворца Сент-Джеймс, 20 декабря 1988 года. Рядом запечатлен принц Эндрю.

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью Беатрис в день ее крещения / Фото: Associated Press

Супруги улыбаются и счастливы в этот день. Отметим, брак пары продлился десять лет, и в семье кроме принцессы Беатрис родилась также младшая дочь – принцесса Евгения.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Сегодня сестры Йоркские очень близки со своей мамой, а также уже сами стали мамами. Недавно на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве, который посетила и принцесса Евгения, нам показалось, что она снова в интересном положении.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Отметим, Евгения растит сына Августа, а Беатрис является мамой дочери Сиенны.

Сара Йоркская с дочками / Фото: Associated Press

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