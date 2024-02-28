День в истории: как со шляпой королевы Елизаветы II едва ли не произошел конфуз

Недавно мы вспоминали, как с королевой Камиллой случилась конфузная ситуация на трапе самолета по приезду во Францию. Ее покойная свекровь королева Елизавета II, оказывается, тоже неоднократно попадала в такие ситуации.

Однажды во время визита Ее Величества в долину Королевских ВВС, Англси, в Уэльсе поднялся такой ветер, что Елизавете II пришлось придерживать и шляпу, и пальто, которые ветер буквально вздергивал.

На фото монарха приветствует капитан группы Брюс Хедли. Именно тогда в Уэльсе находился внук Елизаветы II – принц Уильям, в качестве пилота поисково-спасательного вертолета. Это было 1 апреля 2011 года, за несколько недель до его свадьбы с Кейт Миддлтон.

Королева в тот день была облачена в красное прямое платье и пальто, шляпу в тон и обута в любимые туфли Anello & Davide. На руке у нее висела сумка из лаковой кожи Launer, в ушах были серьги, а на груди пришпилена бриллиантовая брошь с бантом.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В тот день Елизавета II в сопровождении своего мужа, принца Филиппа, осмотрела авиабазу, встретилась с персоналом и семьями авиабазы, наблюдала за пролетом, а принц Уильям провел экскурсию по поисково-спасательному вертолету Sea King.

Напомним, ранее мы показывали, как конфузная ситуация произошла с платьем королевы Камиллы.

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