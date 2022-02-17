День в истории: как выглядела мать королевы Елизаветы II спустя два года после коронации монарха

День в истории: как выглядела мать королевы Елизаветы II спустя два года после коронации монарха

Сегодня рассматриваем архивное фото членов британской королевской семьи, на котором запечатлена королева мать Елизавета.

Елизавета Боуз-Лайон или королева мать Елизавета на снимке запечатлена во время посещения Уэльской баптистской часовни в западном Лондоне, 17 февраля 1955 года, на праздновании 19-й годовщины Общества помощи слепым Hepburn Starey Blind Aid Society.

Королева Елизавета, королева-мать / Associated Press

Фото было сделано спустя три года после смерти мужа королевы – короля Георга VI, и через два года после коронации ее старшей дочери Елизаветы II. Королева-мать являлась покровителем этого общества. Одета Елизавета была в пальто, причудливую шляпу с перьями, на воротнике пальто у нее была пришпилена брошка, а на шее было колье из жемчуга. Она была веселой и получила из рук маленького мальчика подарок.

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