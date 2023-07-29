День в истории: как выглядела принцесса Диана, когда была беременна принцем Гарри

Именно в этот день, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба Дианы и Чарльза. А через три года принцесса Уэльская уже носила под сердцем своего второго сына – принца Гарри.
На этом снимке, который был сделан 29 июля 1984 года, принцесса Диана запечатлена на очередном турнире с поло, в котором принимал участие ее муж принц Чарльз.
23-летняя Диана запечатлена на трибунах. Под ее одеждой уже можно увидеть округлившийся живот. Принц Гарри, напомним, родился 15 сентября 1984 года, а значит Диана находилась тогда примерно на седьмом месяце беременности.
Ранее мы вспоминали, как принцесса Диана целовала мужа Чарльза после его победных матчей на поло. Кадры были милыми и пара выглядела в те года такой счастливой. Хотя счастливый брак Уэльских распался через пять лет, а развод произошел спустя пятнадцать.
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