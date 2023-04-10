День в истории: как выглядел первый неофициальный портрет Елизаветы II с сыном принцем Чарльзом

Продолжаем вспоминать, что происходило в британской королевской семье в этот день.

Сегодня, 10 апреля, в разные годы у королевы Елизаветы II было несколько выходов. В 1949 году принцесса Елизавета позировала вместе с почти годовалым сыном принцем Чарльзом для первых неофициальных фотографий в Букингемском дворце в Лондоне.

Принцесса Елизавета с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

Принцесса одета в платье на запах, у нее на шее две нити жемчуга, на груди пришпилена брошка, в ушах цветочные серьги, а на запястье браслет. У Елизаветы красивая укладка кудрями, макияж на лице и даже сделан маникюр. На руках она держит своего первенца принца Чарльза, которые одет в белое платье.

Второе фото было сделано 10 апреля 1957 года, королева Елизавета II сияет во время приема в парижском Лувре, устроенного в ее честь французским правительством. Королева была в красивом вечернем платье на бретельках с небольшим V-образным декольте, с красивой укладкой и в тиаре. В ушах у нее были серьги-висюльки и драгоценное колье на шее. В том году королеве исполнилось 32 года, а на троне она восседала уже пять лет.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали один из трогательных снимков принца Филиппа с сыном Чарльзом.

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