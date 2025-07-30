Зара и Майк Тиндалл / © Associated Press

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Именно в этот день в 2011 году пара связала себя узами брака. Их свадьба состоялась в Эдинбурге, в церкви Кэнонгейт Кирк, что находится по соседству с дворцом Холирудхаус. Их венчание состоялось всего через три месяца после того, как принц Уильям женился на Кейт Миддлтон.

В отличие от свадеб кузенов Зары ее особенный день не транслировался по телевидению, что сделало его гораздо более сдержанным событием для королевской семьи. Кстати, именно в Шотландии во второй раз выходила замуж мама Зары — принцесса Анна.

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Под венец Зара шла в пышном платье цвета слоновой кости, сшитом дизайнером Стюартом Парвином, одним из любимых кутюрье ее бабушки королевы Елизаветы II. Свадебный лук дополняли белая фата, туфли Jimmy Choo и букет цветов от флориста Mayfair Пола Томаса.

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Майк был в черном фраке, серых полосатых брюках, белой рубашке, светло-сером жилете и с темно-серым галстуком.

Вспоминаем, каким выдался тот теплый июльский день для пары, листая архивные фотографии.

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о свадьбе Зары и Майка Тиндалл.