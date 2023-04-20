День в истории: как яркая королева Елизавета II ходила на службу за день до своего 60-летия

Королева Елизавета II практически всю жизнь любила носить яркие наряды.
Сегодня рассматриваем архивное фото, которое было сделано в этот день, 20 апреля, в преддверии 60-летия королевы Елизаветы II, которое она отпраздновала 21 апреля 1986 года.
Ее Величество в красном пальто и шляпе с красным пером была запечатлена на выходе из Королевской часовни в Большом Виндзорском парке, где она с семьей присутствовала на утренней молитве в воскресенье.
В 2023 году Елизавета II могла бы отпраздновать свое 97-летие, но королева скончалась в сентябре прошлого года, не дожив до этого дня. Теперь Британия готовится к коронации ее сына – короля Чарльза III, которая должна состояться 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
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