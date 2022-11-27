День в истории: как юная королева Елизавета II с мужем Филиппом на банкет ходила

Королева Елизавета II пребывала на троне долгих 70 лет. Вспоминаем, как выглядела монарх в самом начале своего правления.

На этом архивном снимке королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп приветствовали доктора Джеффри Фишер, архиепископ Кентерберийского, одного из главных попечителей Британского музея в Лондоне, по прибытии на прием, устроенный попечителями в музее. Это состоялось 27 ноября 1957 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

31-летняя королева Елизавета II облачена в вечернее платье из белого тюля с глубоким вырезом спереди и сзади с крошечными ремешками, украшенными драгоценными камнями. Поверх платья на ней крошечная накидка из лисьего меха, а также королева в бриллиантовой тиаре, ожерелье с бриллиантами и рубинами и в серьгах. Через плечо у монарха одета лента и звезду Ордена Подвязки.

Напомним, Елизавета и Филипп прожили в браке 73 года и четыре месяца. Недавно мы рассказывали трогательную историю, которая произошла с принцессой в день ее свадьбы с Филиппом.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

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