День в истории: как юная принцесса Диана в красивом платье с бантом приветствовала публику

Принцесса Диана всегда была народной любимицей. Как тепло ее всегда встречала публика видно на одном из фото, сделанном во время королевского тура.

Этот кадр был сделан как раз в этот день – 26 марта 1983 года, когда принцесса Диана и принц Чарльз отправились в тур по Австралии и прибыли в Канберру. Принцесса Уэльская приветствовала толпу людей, которые пришли ее увидеть.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Одетая в милое голубое платье с белым воротником и манжетами и с бантом на груди она держала в руках букет гвоздик, а под мышкой у нее был белый клатч. У принцессы был дневной макияж и красивая укладка, а на запястье сверкали часы с золотым ремешком.

Напомним, ранее мы показывали вам фото принцессы Дианы с сыном принцем Уильямом на руках, когда она впервые взяла своего первенца в королевское турне.

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом / Фото: Associated Press

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