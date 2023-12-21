День в истории: как юная принцесса Елизавета на рождественское шоу ходила

Кадр на котором юная девочка, которой было всего 11 лет, запечатлена вместе со своей мамой Елизаветой Боуз-Лайон, был сделан 21 декабря 1937 года.

Тогдашняя королева Елизавета и принцесса Елизавета присутствовали в тот день на утреннике Детского рождественского шоу "Там, где заканчивается радуга" в отеле Holborn Empire в Лондоне.

Маленькая принцесса была в длинном пальто, белых гольфах и балетках и в белых перчатках. А ее мать Елизавета надела бархатный наряд, длинное пальто с меховой отделкой и шляпу. В руках держала клатч, а на шее у нее было жемчужное ожерелье из двух ниток. Королева обожала светские ваходы и часто появлялась в светском обществе со своими дочками.

Принцесса Елизавета со своей матерью Елизаветой Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

А недавно мы вспоминали, как как выглядела одна из рождественских открыток королевы Елизаветы II 60-х годах.

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