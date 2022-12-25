День в истории: как юная принцесса Елизавета с отцом-королем на рождественскую службу ходила

Сегодня члены британской королевской семьи соберутся в Сандрингеме, где посетят рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины. Это первое Рождество, которое король Чарльз III и его родственники празднуют без королевы Елизаветы II.

Мы нашли архивное фото, сделанное в этот день, 25 декабря 1936 года. На снимке 10-летняя принцесса Елизавета вместе со своей сестрой принцессой Маргарет, отцом королем Георгом VI, матерью королевой Елизаветой и другими родственниками посетили рождественскую утреннюю службу в церкви Sandringham Estate Church, в Норфолке.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Как видите для принцессы Елизаветы Рождество в Сандрингеме было традицией с малых лет. В этом году, ее родственники впервые отправятся на службу без своей королевы.

Напомним, вчера появились первые фото, сделанные во время записи рождественской речи короля Чарльза III. Он впервые произнесет свою рождественскую речь, как король Великобритании. Запись обращения была записана в особом для него месте - в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где всего три месяца назад состоялась последняя служба в честь королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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