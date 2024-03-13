День в истории: как юные принцессы Елизавета и Маргарет посещали Дом радиовещания в Лондоне

Вспоминаем сегодня один из выходов принцесс Елизаветы и Маргарет в далеком 1939 году.

Будущей королеве Елизавете II тогда было всего 13 лет, а ее младшей сестре принцессе Маргарет – 9. В тот день, 13 марта 1939 года девочки вместе со своим отцом королем Георгом VI посетили BBC в Доме радиовещания в Лондоне 13 марта 1939 года.

На фото принцесса Маргарет и принцесса Елизавета пожимают руку Фредерику Огилви, генеральному директору BBC, после визита королевской семьи.

Обе принцессы одеты в длинные серые пальта, береты, белые гольфы и балетки. Маргарет широко улыбается, пожимая руку господину Фредерику. Позади принцесс запечатлен их отец король Георг VI.

Принцессы Елизавета и Маргарет, 13 марта 1939 года / Фото: Associated Press

Напомним, в следующем месяце королева Елизавета II могла бы отпраздновать 98-й день рождения. Она умерла 8 сентября 2022 года и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принцесса Кейт с принцем Луи и принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

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